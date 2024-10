Schüsse in schwedischem Einkaufszentrum: Teenager unter Verdacht

Er befinde sich in Gewahrsam und sei derzeit in einem Heim untergebracht.

Versuchter Mord in zwei Fällen

Die Schüsse waren am Sonntagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Kungsbacka südlich von Göteborg gefallen. Ein Mann im Alter von rund 25 Jahren wurde dabei verletzt, der Täter gefasst. Der Tatverdächtige schoss dabei nach Polizeiangaben nicht nur auf das eigentliche Opfer, das sich weiter in stabilem Zustand im Krankenhaus befindet, sondern auch bei seiner Festnahme - daher wird ihm versuchter Mord in zwei Fällen vorgeworfen.