Anklage erhoben: Schwede soll über 120 Männern Sex mit Ehefrau verkauft haben

In Schweden muss sich ein Mann vor Gericht verantworten, der mehr als 120 Männern Sex mit seiner Ehefrau verkauft haben soll. Die Staatsanwaltschaft erhob am Montag Anklage gegen den 62-Jährigen wegen schwerer Zuhälterei sowie wegen Vergewaltigung und Körperverletzung in mehreren Fällen. Der Mann war Ende Oktober im Norden Schwedens festgenommen worden, nachdem seine Frau ihn bei der Polizei angezeigt hatte.

Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft und streitet die Vorwürfe ab. Laut Anklageschrift hatte der Mann seine Frau über Jahre unter Druck gesetzt, "sexuelle Handlungen zu verrichten", und sich daran finanziell bereichert. Er bot den Sex mit seiner Frau demnach im Internet an und vereinbarte und überwachte dann die Treffen mit Kunden. Seine Frau setzte er demnach mit Gewalt und Drohungen unter Druck: Er nutzte unter anderem aus, dass sie Angst vor ihm hatte und drogenabhängig war.