"Es ist sinnlos": Zwei Jugendliche bei einem Schusswechsel in den USA getötet

Schon wieder Tote bei Schusswaffen-Gewalt in den USA. Bei einem Schusswechsel in einem Park in Winston-Salem wurden zwei Jugendliche getötet und fünf weitere verletzt. Die Polizei in dem Ort im US-Staat North Carolina teilte mit, dass sich Montagfrüh (Ortszeit) eine geplante Auseinandersetzung unter jungen Menschen zu einer Schießerei entwickelt habe. Insgesamt seien sieben Personen von Kugeln getroffen worden. Die beiden Todesopfer sind ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger.

Das teilte Polizeichef William H. Penn Jr. bei einer Pressekonferenz Montagnachmittag mit. Fünf weitere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19 Jahren wurden demnach verletzt, einige von ihnen schwer. Hinweise deuten laut Polizei darauf hin, dass einige der Verletzten möglicherweise ebenfalls an der Schießerei beteiligt waren. Als Einsatzkräfte eintrafen, seien mehrere Menschen vom Tatort geflüchtet. Festnahmen gab es zunächst nicht.