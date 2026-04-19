USA: Mehrere Opfer nach Schüssen an Uni in Iowa

Die Polizei untersuche Berichte über Schüsse an der University of Iowa, teilte die in der Stadt Iowa City im Mittleren Westen der USA gelegene Hochschule mit. Demnach gibt es "bestätigte Opfer". Die Universität hatte kurz nach 2.00 Uhr (Ortszeit, 9.00 Uhr MESZ) eine Warnmeldung auf ihrer Website veröffentlicht. Darin hieß es: "Rettungskräfte sind vor Ort. Es gibt bestätigte Opfer. Bitte meiden Sie den Bereich weiterhin." Nähere Angaben zu den Opfern machte die Hochschule zunächst nicht.