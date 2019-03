Schulbusfahrer, der Kinder anzünden wollte, war amtsbekannt

Am Tag nach dem Brandanschlag auf einen voll besetzten Schulbus bei Mailand fragt man sich in Italien, wieso der 47-jährige Busfahrer Ousseynou S. überhaupt noch als Schulbusfahrer arbeiten durfte. Gegen den Italiener mit senegalesischen Wurzeln wurde in der Vergangenheit wegen sexueller Belästigung eines Minderjährigen ermittelt. Die Anklage wurde jedoch fallengelassen. Auch wegen Alkohol-Vergehen war er amtsbekannt und doch schon seit 2004 Schulbusfahrer. Er ist von seiner italienischen Frau seit Längerem geschieden und Vater von zwei Jugendlichen.

Die Staatsanwaltschaft sucht ein mögliches Terrormotiv. Doch bisher konnten die Ermittler keinen Kontakt zur Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) oder zu fundamentalistischen Kreisen finden. Der Chef der Antiterror-Einheit von Mailand, Alberto Nobili, bezeichnete den Täter als „einsamen Wolf“. Sein Computer wurde beschlagnahmt.

Während der 40-minütigen Geiselnahme spielten sich dramatische Szenen ab. Die Schüler waren von einem Sportausflug zurückgekehrt, als der Fahrer plötzlich die Route änderte und sie und ihre drei Lehrer als Geiseln nahm. „Niemand kommt hier lebend raus!“, rief der Mann, während er Benzin aus zwei Kanistern verschüttete und mit seinem Feuerzeug drohte.