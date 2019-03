Schüsse in Straßenbahn in Utrecht: Mehrere Verletzte

In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Personen durch Schüsse verletzt worden. Berichten zufolge hat eine Person in einer Straßenbahn auf Passagiere geschossen. Polizei, Rettungsdienste und auch eine Anti-Terror-Einheit seien an Ort und Stelle. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der Täter ist laut Polizei auf der Flucht, berichtete diese auf Twitter. Man berücksichtige auch ein mögliches terroristisches Motiv.

Der Sender RTV Utrecht zitierte einen Zeugen mit den Worten, er habe eine Frau nach einer Auseinandersetzung am Boden liegen sehen. Mehrere Männer seien weggerannt.