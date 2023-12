Berichte: Schießerei mit mehreren Opfern an Universität in Las Vegas

Bei einem mutmaßlichen Schusswaffenangriff an einer Universität im US-Bundesstaat Nevada hat es offenbar mehrere Opfer gegeben. "Es scheinen mehrere Personen betroffen zu sein", so das Las Vegas Metropolitan Police Department am Mittwoch gegen Mittag (Ortszeit, 21.00 Uhr MEZ) in Onlinenetzwerken. Kurze Zeit später teilte die Polizei mit, dass der verdächtige Angreifer aufgefunden worden und tot sei. Studenten und die Öffentlichkeit wurden aufgefordert, das Gebiet zu meiden.

Die Beamten hätten "auf vorläufige Berichte" über einen bewaffneten Angreifer "auf dem Campus der Universität Nevada in Las Vegas" reagiert, hieß es. An der Universität selbst wurde das Alarmsystem durch die Schüsse auf dem Campus aktiviert. Alle dort Anwesenden wurden darüber aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen und sich dann "einzuschließen".