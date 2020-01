Schüsse in Deutschland: Sechs Menschen tot

Nach Schüssen sind in Rot am See im deutschen Bundesland Baden-Württemberg offenbar sechs Menschen gestorben, wie die Polizei deutschen Medien bestätigte. Zwei Menschen sollen demnach schwer verletzt sein. Ein 36-jähriger Tatverdächtiger sei festgenommen worden.

Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Laut der Polizei stand der mutmaßliche Täter, der alleine gehandelt haben soll, in einem "Beziehungsverhältnis" zu seinen Opfern. Alle Toten sollen einer Familie angehören, berichten deutsche Medien. Hinweise auf weitere Täter gebe es bisher nicht.