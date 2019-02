Schüler sollten Alkohol trinken - Experiment sorgt für Empörung

Sinnvolle Idee oder schlicht unverantwortlich? "Lieber schlau statt blau“ – unter diesem Motto lädt ein Projekt an einer Schule in Templin ( Brandenburg) Schüler zum Alkohol-Konsum ein. Das Vorhaben soll der Sucht-Vorbeugung dienen, so die Argumenation. Doch viele Eltern sind entsetzt.

"Geht's noch? Erst sollen wir unsere Kinder über die Schäden, die Alkohol und Drogen verursachen, aufklären. Und jetzt wird ihnen schon in der Schule der Alkohol von den Lehrern angeboten.", zitiert der Nordkurier eine Mutter, die eine "Trink-Einverständniserklärung" ihres Sohnes unterschreiben sollte. Sie sollte ankreuzen, ob ihr Sohn unter Aufsicht Hochprozentiges trinken darf. Sie weigerte sich.