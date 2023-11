"Schockierendes" Ausmaß: Verheerende Waldbrände im Osten Australiens

Auf Luftbildern war zu sehen, dass Menschen in Autos flohen, als sich am Dienstagabend (Ortszeit) eine Feuerfront in Richtung der Kleinstadt Wallangarra im Bundesstaat Queensland zu bewegte. Einige Häuser wurden durch die Flammen zerstört, die Feuerwehr konnte aber eine weitere Ausbreitung verhindern. In der Stadt Tenterfield in New South Wales bekam die Feuerwehr Verstärkung aus Sydney, um gegen einen Ring aus sieben gefährlichen Buschbränden anzukämpfen.