"Schneise der Verwüstung": Tornado wütete über Luxemburg

Im Saarland brachten mancherorts entwurzelte Bäume den Verkehr ins Stocken, Straßen wurden überspült und Keller liefen voll Wasser. Eine Autofahrerin wurde bei einem Unfall bei Beckingen leicht verletzt, als ein Ast auf ihren Wagen fiel.

Schwere Gewitter auch in Bayern

In Erfurt in Thüringen fiel bei den Domstufenfestspielen die Premiere der ersten Musical-Fassung von Umberto Ecos "Der Name der Rose" teils ins Wasser: Eine starke Regenfront mit Gewitter führte dazu, dass die Aufführung vorzeitig abgebrochen werden musste. Die rund 2.000 Premierenbesucher erlebten vor der imposanten Kulisse des Mariendoms knapp die Hälfte des Stückes.

Auch in Bayern waren am Abend schwere Gewitter zu erwarten. "Ein Gewitterkomplex zieht gerade in Richtung Nürnberg", sagte Manitta am späten Freitagabend. Noch bis Samstagmorgen seien südlich von Offenburg immer wieder Gewitter zu erwarten. "Am Samstag geht es dann in Südostbayern weiter. Doch mit geringerem Unwetterpotenzial als heute - auch im Bereich der Nordseeküste könne es ungemütlich werden."