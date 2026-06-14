Schmuggel: Mann mit 150 Skorpionen am Flughafen erwischt

Am Flughafen von Kapstadt ist ein Mann festgenommen worden, weil er 150 Skorpione schmuggeln wollte. Wie die südafrikanische Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 28-Jährige die giftigen Tiere in seinem Gepäck zwischen Kleidungsstücken versteckt.

Seine Festnahme sei bereits am Freitag aufgrund von Geheimdiensthinweisen erfolgt. Zu seinem geplanten Reiseziel wurden keine Angaben gemacht. Der Mann sollte am Montag vor Gericht erscheinen.