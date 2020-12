Schlüssel zu Mittelalter-Turm nach Jahrzehnten aufgetaucht

Ein seit beinahe 50 Jahren verschollener Schlüssel zu einem mittelalterlichen Turm in England ist von einem anonymen Absender zurückgegeben worden. Der Messing-Schlüssel kam in einem Umschlag mit einer kurzen Botschaft, wie die Organisation English Heritage am Mittwoch mitteilte.

Darin hieß es: "Sie finden beiliegend einen großen Schlüssel zum St. Leonard's Tower, West Malling, Kent. Ausgeliehen 1973. Zurückgegeben 2020. Sorry für die Verspätung."