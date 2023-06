Schloss Neuschwanstein: Tourist stieß Frauen Schlucht hinab

Nach dem tödlichen Angriff in der Nähe des Schloss Neuschwanstein in Bayern am Mittwoch befindet sich ein Tourist aus den USA wegen Mordverdachts nun in Untersuchungshaft. Der 30-Jährige sei am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. Er hatte am Mittwoch zwei Touristinnen angegriffen und in eine Schlucht gestoßen. Eine 21-Jährige starb in der Nacht auf Donnerstag in einer Klinik.