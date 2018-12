Schlag gegen Mafia: „Boss der Bosse“ in Sizilien verhaftet

Laut Ermittlern pflegte Patti enge Kontakte zu Cosa Nostra-Boss Matteo Messina Denaro. Er ist seit über 15 Jahren auf der Flucht, wird vom FBI gesucht, und soll 50 Morde begangen haben.

Anti-Mafia-Ermittler warnen ausdrücklich vor dem Eindringen krimineller Organisationen in das Wirtschaftssystem in Norditalien und in Europa. „Die Mafiosi tragen heute Anzüge und Krawatten und sitzen in den Finanzzentren von Mailand, Frankfurt, London und New York“, betonte Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando.