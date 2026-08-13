Eisbären mit Nebelhorn geweckt: 50.000 Kronen Geldstrafe

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Auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen ist eine Person zu einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Norwegischen Kronen (4.550 Euro) verurteilt worden, weil sie einen schlafenden Eisbären geweckt hatte. Diese habe den Eisbären mit dem Nebelhorn eines Schiffes geweckt, teilte der Gouverneur des Archipels in der Arktis am Donnerstag mit. Daraufhin sei das Tier weggelaufen.

Der Vorfall ereignete sich Anfang August, als ein Schiff in einem Fjord im Nordosten Spitzbergens unterwegs war, rund tausend Kilometer vom Nordpol entfernt. Die Passagiere des Schiffs hätten einen auf dem Land schlafenden Eisbären entdeckt, teilte der Gouverneur von Spitzbergen mit. Die Identität der Person, die das Nebelhorn betätigt hatte und nun verurteilt wurde, wurde nicht bekannt gegeben.