Schimpansen in schwedischem Zoo weiterhin nicht zurück im Gehege

Mehrere aus ihrem Gehege getürmte Schimpansen halten ihren Tierpark in Schweden weiterhin auf Trab. Die Nacht sei ruhig gewesen, die vier verbliebenen Tiere befänden sich im Schimpansenhaus, seien aber nicht in ihrem Gehege eingesperrt, teilte der Park Furuvik bei Gävle gut 150 Kilometer nördlich von Stockholm am Donnerstagvormittag mit. Dies bedeute, dass sich Menschen noch nicht frei im Park bewegen dürften.

Mehrere der sieben Schimpansen des Parks waren am Mittwoch aus ihrem Gehege und dem Schimpansenhaus ausgebrochen. Drei von ihnen mussten nach Parkangaben aus Sicherheitsgründen erschossen werden - zunächst war gemeldet worden, vier seien getötet worden. Wie genau die Tiere ausbrechen konnten, war am Donnerstag weiter unklar, wie der Park in einer Mitteilung schrieb. Es handle sich um eine unheimlich tragische Situation.