Schiffsunglück in Budapest: Hochwasser hält Schwimmkran auf

Mehr als eine Woche nach dem Schiffsunglück auf der Budapester Donau wird die Bergung des gesunkenen Ausflugsschiffs weiterhin durch den hohen Wasserstand des Flusses verhindert. Ein seit Tagen erwarteter Schwimmkran könne die nahe am Unglücksort gelegene Margaretenbrücke nicht passieren, sagte Gerald Haider, Leiter des Stabs der Direktion für Spezialeinheiten im Innenministerium, im APA-Gespräch.

Nun müssen laut Haider die Einsatzkräfte das Absinken des Pegels abwarten, da ein Eindringen in das Wrack für Taucher weiterhin verboten ist. Ist der 200 Tonnen schwere Schwimmkran erstmal an Ort und Stelle, dann könnte das Wrack mit hoher Wahrscheinlichkeit gehoben werden. "Davor müssen Ankerpunkte für den Hebevorgang identifiziert werden. Dazu ist ein Industrietaucher mit schwerer Ausrüstung im Einsatz", sagte Haider. Selbst wenn es erlaubt wäre, könnte dieser aufgrund seiner Ausrüstung jedoch nicht in das Wrack vordringen und nach den noch 15 vermissten Menschen suchen.