Schiebung?! Australische Reaktionen auf Wiens ersten Platz

Nach sieben Jahren an der Spitze des Städterankings der Economist Intelligence Unit muss die australische Metropole Melbourne die Krone der lebenswertesten Stadt heuer abgeben – an Wien. Die Bundeshauptstadt war Melbourne schon in den vergangenen Jahren hart auf den Fersen gewesen. Jetzt hat es geklappt. Der Grund: der Rückgang der Kriminalität und der Terrorgefahr. Angeblich. Viele Melbourner wollen, ja können es nicht wahrhaben.

Bereits am Tag der Verkündung hat die Aufarbeitung der schmerzlichen Niederlage begonnen: War es das schnelle Wachstum Melbournes, das Wien zum Sieg verhalf? Oder das Melbourner Fiaker-Verbot im vergangenen Jahr? Ist wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen?