Scherzender Papst Franziskus verließ das Krankenhaus im Rollstuhl

Papst Franziskus ist am Freitag neun Tage nach einer Bauchoperation aus dem Gemelli-Krankenhaus in Rom entlassen worden. Das katholische Kirchenoberhaupt verließ das Spital in der Früh im Rollstuhl und begrüßte die vor dem Krankenhaus wartenden Patienten und Journalisten. "Ich lebe noch", scherzte der Papst gegenüber Journalisten. Zugleich drückte er sein Mitgefühl für die Opfer des jüngsten tragischen Bootsunglücks mit hunderten Toten vor der Küste Griechenlands aus.

Schließlich setzte sich Franziskus auf den Beifahrersitz des weißen Fiat 500, in dem er üblicherweise chauffiert wird, und fuhr zur Basilika Santa Maria Maggiore im Zentrum Roms. Hier betete er 20 Minuten lang vor einer Marien-Ikone und dankte für den überstandenen Eingriff.