Schengen-Sonderregeln in Ceuta erschweren Weiterreise von Migranten

Als am Freitag innerhalb von 24 Stunden fast 60.000 marokkanische Migranten die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta stürmten, ließ die Kritik an der sozialistischen Regierung in Madrid nicht lange auf sich warten. Gleich mehrere EU-Regierungen und Rechtsparteien forderten den temporären Ausschluss Spaniens aus dem Schengenabkommen. Italien setzte es mit Spanien am Freitag sogar vorübergehend aus, Frankreich verschärfte die Grenzkontrollen der Schengen-Binnengrenze mit Spanien. Machen diese Maßnahmen Sinn? „Recht wenig“, meint der spanische Politologe Pablo Simón. „Ceuta und Melilla gehören als Teil Spaniens zwar zur EU und zum Schengenraum. Allerdings gelten in den beiden Exklaven besondere Ausnahmebedingungen wegen des Grenzverkehrs mit Marokko“, erklärt der Experte im Gespräch mit der APA.

Die beiden spanischen Nordafrika-Exklaven sind von marokkanischem Territorium eingeschlossen. Der Personen- und Handelsverkehr läuft an der einzigen Landgrenze zwischen der Europäischen Union und Afrika deshalb unter bestimmten Ausnahmebedingungen ab. So dürfen die Bewohner der angrenzenden marokkanischen Provinzen Tétouan bei Ceuta und Nador bei Melilla mit einer speziellen Grenzkarte visumfrei zum Arbeiten und Einkaufen einreisen. Alle anderen, die von Marokko nach Ceuta oder Melilla einreisen, müssen grundsätzlich aber die Schengen-Einreisevoraussetzungen erfüllen. Von Ceuta und Melilla gibt es einen normalen Schengen-Binnenverkehr per Flug und Fähre aufs spanische Festland nach Algeciras, Almería, Málaga oder Madrid. Dennoch führt Spanien häufig Ausweis- und Dokumentenkontrollen durch, weil verhindert werden soll, dass Migranten, die Ceuta oder Melilla irregulär erreicht haben, unkontrolliert auf das Festland und damit in andere EU-Staaten weiterreisen.