Umrah-Visum: Saudi-Arabien erlaubt mehrere Einreisen

Saudi-Arabien führt ein Mehrfachvisum für Pilger ein, wie staatliche Medien am Montag meldeten. Das Visum soll innerhalb eines Jahres mehrere Einreisen im Rahmen der kleineren muslimischen Pilgerfahrt Umrah erlauben. Die erlaubte Aufenthaltsdauer betrage 90 Tage.

Allerdings habe das Visum während der großen muslimischen Wallfahrt Hadsch keine Gültigkeit. Dies berichtete die deutsche Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) laut Kathpress.