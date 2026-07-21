Umrah-Visum: Saudi-Arabien erlaubt mehrere Einreisen
Zusammenfassung
- Saudi-Arabien führt ein Jahres-Mehrfachvisum für die Umrah ein, das mehrere Einreisen mit einer Aufenthaltsdauer von jeweils bis zu 90 Tagen ermöglicht.
- Während der großen muslimischen Wallfahrt Hadsch ist das neue Visum jedoch nicht gültig.
- Voraussetzung ist die Buchung eines Service-Pakets über die offizielle Wallfahrtsplattform; die Maßnahme ist Teil des Regierungsprogramms Saudi Vision 2030.
Saudi-Arabien führt ein Mehrfachvisum für Pilger ein, wie staatliche Medien am Montag meldeten. Das Visum soll innerhalb eines Jahres mehrere Einreisen im Rahmen der kleineren muslimischen Pilgerfahrt Umrah erlauben. Die erlaubte Aufenthaltsdauer betrage 90 Tage.
Allerdings habe das Visum während der großen muslimischen Wallfahrt Hadsch keine Gültigkeit. Dies berichtete die deutsche Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) laut Kathpress.
Buchung nur über offizielle Wallfahrtsplattform
Voraussetzung für das Visum sei außerdem, dass Pilgerinnen und Pilger über die offizielle Wallfahrtsplattform ein Service-Paket für den Besuch der heiligen Stätten in Mekka und Medina buchen. Das neue Visum stehe im Rahmen des Regierungsprogramms Saudi Vision 2030, zu dem neben großen Infrastrukturprojekten und wirtschaftlicher Diversifizierung auch die Förderung des Tourismus zählt.
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