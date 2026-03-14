Heftiger Sandsturm zieht über Israel und Gazastreifen

Ein heftiger Sandsturm zieht derzeit über Israel und den Gazastreifen. Insbesondere in dem abgeriegelten Küstenstreifen verschärfen die Wetterbedingungen die Lage für die Einwohner. Nach dem verheerenden Gazakrieg leben viele Menschen im Gazastreifen in Zelten oder beschädigten Gebäuden und sind somit dem Sandsturm kaum geschützt ausgesetzt.

Auf Bildern waren Wolken aus orangefarben gefärbtem und dichtem Staub zu sehen. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete am Samstag, es seien Warnungen vor Gesundheitsrisiken wegen der Luftverschmutzung mit zahlreichen Staubpartikeln ausgesprochen worden. Insbesondere für Menschen mit bestehenden Atemwegserkrankungen kann der Staub gefährlich sein.