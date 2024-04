Tragischer Vorfall: Safari-Touristin von Elefant getötet

Dieses Video von einer Safari in Sambia macht in den sozialen Medien die Runde. Darauf zu sehen ist, wie ein Elefant die Verfolgung von einem Auto aufnimmt und die darin sitzenden Touristen angreift. Der überraschende Angriff, zu dem es am vergangenen Samstag im Kafue National Park gekommen war, endete für eine 79-jährige Frau aus den USA tödlich. Das berichtet der Sender ABC News.