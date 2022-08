Russlands orthodoxe Kirche stellt Regeln zu Exorzismus klar

Um den Missbrauch von Exorzismus zu verhindern, stellt die russisch-orthodoxe Kirche die Regeln klar fĂŒr das, was sie als Austreibung böser Geister versteht. Einen Entwurf dieses Dokuments veröffentlichte die Kirchenleitung, das Patriarchat, am Donnerstag in Moskau. Das Wichtigste: Nur ein Bischof oder ein ausdrĂŒcklich befugter Geistlicher dĂŒrften Exorzismus ausĂŒben; fĂŒr das Abhalten des festgelegten Ritus dĂŒrfe es keine Entlohnung geben.

Aus dem Papier lassen sich Negativbeispiele herauslesen, wie auf volkskirchlicher Ebene in Russland offenbar Exorzismus praktiziert wird. So sei es ein Missbrauch, wenn Exorzismus unbefugt oder aus Gewinnsucht betrieben werde. Es gehe nicht an, massenhafte Geisteraustreibungen vor Publikum vorzunehmen, diese zu fotografieren oder zu filmen und das Material auch noch zu veröffentlichen.

"Besonderer Zustand"

Die Kirchenleitung stellte klar, dass psychisch Kranke, Alkohol- oder DrogensĂŒchtige nicht besessen seien und nicht exorzistisch behandelt werden dĂŒrften. "Es ist falsch zu sagen, dass ein besessener Mensch sĂŒndiger ist als andere", hieß es. Theologisch wurde Besessenheit als "besonderer Zustand" gedeutet, den Gott zulasse, um einen Menschen zu bessern. Ob eine Geisteraustreibung klappe oder nicht, sei Gottes Wille - das Ergebnis mĂŒsse "mit der gebotenen Demut und Dankbarkeit gegen Gott" hingenommen werden.

Unter Exorzismus (griechisch: exorkismós = das Hinausbeschwören) verstehen viele Religionen die rituelle Vertreibung böser MÀchte oder Geister aus Menschen, Tieren oder GegenstÀnden. In der katholischen Kirche war der Exorzismus von angeblich Besessenen im Mittelalter weit verbreitet. Heute unterliegt der Ritus strengen Auflagen.