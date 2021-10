Katholische Uni in Rom veranstaltet Exorzismus-Seminar

An der katholischen Universität Regina Apostolorum in Rom hat am Montag ein sechstägiges Seminar über Satanismus und Exorzismus begonnen. Rund 100 Personen aus 15 Ländern, darunter viele Priester, verfolgten die Premiere der Veranstaltung unter dem Titel "Exorzismus und Befreiungsgebet". Das Seminar geht bis Samstag.

600 Euro Kursgebühr

Teilnahmeberechtigt sind nicht nur Priester, sondern auch Psychologen, Psychiater, Ärzte und andere Personen, wie die Organisatoren des Seminars mitteilten. 37 Teilnehmer verfolgten den Kurs online, ein Übersetzungsdienst ist im Preis von 600 Euro inbegriffen.