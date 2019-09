Russland verbietet Rauchen auf dem Balkon

Die Menschen in Russland dürfen künftig nicht mehr auf dem Balkon rauchen. Das sieht eine Änderung beim Brandschutz vor. "Das gilt auch fürs Rauchen", sagte ein Sprecher des Notfallministeriums am Donnerstag in Moskau der Agentur Tass zufolge. Das Verbot soll am 1. Oktober in Kraft treten.

Wer dennoch raucht, muss demnach mit einer Geldstrafe von 3.000 Rubel (42,46 Euro) rechnen. Wenn die Zigarette ein Feuer entfachen sollte, dann fällt die Strafe höher aus. Unter das Verbot fallen dem Ministerium zufolge ebenso brennende Kerzen. Auch Fleischspieße auf dem Balkon zu grillen, ist nicht mehr gestattet.