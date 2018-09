Russland: Selbst der Bär ist anständig

Kremlsprecher Dimitri Peskow sagt ohne jede Ironie: „Der Bär ist ja nicht dumm. Wenn er Putin sieht, benimmt er sich natürlich anständig.“

So wie die Steinböcke. Anstatt wegzulaufen schauen sie auf zu ihrem Chef, als der mit Kameras und Kohorte auftaucht. Beim Kurzurlaub in Sibirien wird der Mensch Putin gezeigt, ein freundlicher Herr, der Schwammerl sucht, Beeren isst, im Bergsee angelt und angesichts der prachtvollen Naturkulisse über sein Russland ins Schwärmen gerät.

Seit zwei Wochen lässt der Sender Rossija 1 sein Publikum ganz nah an den Präsidenten heran mit noch nie gesendeten Bildern. Doch die wöchentliche Putin-Show mit dem Titel „Moskau. Kreml. Putin.“ könnte auch das Gegenteil bewirken, von dem was sie soll. Der Personenkult um Wladimir Putin wirkt peinlich überdreht und gipfelt in dem Satz „ein sehr menschlicher Mensch“.