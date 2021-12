Russland räumt erstmals Versäumnisse bei Sputnik-Antrag ein

Die WHO hatte eine Prüfung in Russland zeitweilig unterbrochen, weil die Antragsteller die für alle gleichen Regeln und Verfahren nicht explizit anerkannt hatten. Um den Zulassungsprozess abzuschließen, müssen laut WHO Inspektionen in den Herstellerfabriken aufgenommen werden. Die Organisation hat Notfallzulassungen bisher für die Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm und Sinovac erteilt.

Nicht voll ausgetestet

Russland hatte im vergangenen Jahr als erstes Land der Welt einen Corona-Impfstoff für die breite Bevölkerung zugelassen, obwohl Sputnik V laut Kritik von unabhängigen Medizinern noch nicht voll ausgetestet war. Inzwischen ist der Impfstoff nach russischen Angaben in mehr als 70 Ländern zugelassen, darunter etwa auch in Ungarn.