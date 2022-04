Russland: Fünf Menschen sterben bei Kanalisationsarbeiten

Fünf Menschen sind im Osten Russlands an einer Gasvergiftung gestorben. Die Mitarbeiter einer Zellstofffabrik in Selenginsk in der Republik Burjatien vergifteten sich bei der Untersuchung eines Abwasserkanals mit freigesetztem Methan, wie die Agenturen Tass und Interfax am Sonntagabend meldeten. Bei den Toten handle es sich um zwei Männer und drei Frauen.