Russland: Friedensmuseum unter Agentenverdacht

Eindrucksvolles Leben

Andrej Sacharows Lebensgeschichte erinnert an die Vita von Alfred Nobel. Sacharow wurde 1921 in Moskau geboren, studierte Physik, war der Konstrukteur der sowjetischen Wasserstoffbombe und wurde jüngstes Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Als Held bekam er auch den Stalin-Preis. Doch dann wandelte sich der Kernphysiker zum Kämpfer für die Vernichtung aller Atomwaffen. So wurde er zum „Staatsfeind Nr. 1“ des Geheimdienstes KGB. Zuerst ist er Kritiker des nuklearen Wettrüstens, doch dann setzt er sich immer mehr für politisch Verfolgte ein. 1975 erhält er den Friedensnobelpreis, darf aber nicht zur Verleihung ausreisen. 1979 wird Sacharow ohne Prozess nach Gorki verbannt. Er geht mehrmals in Hungerstreik und stirbt 1989 an einem Infarkt.