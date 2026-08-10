Rumänien: Angriff auf Ambulanz nach TikTok-Falschnachricht

Eine online verbreitete Falschnachricht, der zufolge Sanitäter mit Krankenwagen kleine Kinder rauben würden, hat in Rumänien am Sonntag zu einem blutigen Angriff auf Rettungskräfte geführt. Sieben Tatverdächtige wurden verhaftet. Aus der Regierung kamen Forderungen nach mehr Kontrolle in sozialen Medien.

Die Sanitäter hatten im Dorf Recea-Cristur einen Patienten abgeholt, um diesen in ein Krankenhaus in der nahe gelegenen Kreisstadt Cluj-Napoca zu bringen. Unterwegs auf einer Landstraße versperrte ihnen ein Auto den Weg, mehrere Menschen stiegen aus, bewaffnet mit Äxten, Schlagstöcken und Steinen. Sie griffen den Krankenwagen an. Sie hätten angegeben, über die Plattform TikTok erfahren zu haben, dass Krankenwagen gefährlich seien, berichteten rumänische Medien.

Die Angreifer zerbrachen mit einem Steinwurf die Windschutzscheibe des Wagens. Glassplitter drangen in das Auge des Fahrers und verletzten den Angaben nach seine Hornhaut. Trotzdem setzte dieser die insgesamt etwa 30 Kilometer lange Fahrt ins Krankenhaus fort. Die Heilung seines verletzten Auges würde drei Monate dauern, hieß es später aus dem Krankenhaus in Cluj-Napoca. Auch der abgeholte Patient kam gut in der Klinik an.