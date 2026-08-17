Eigentlich wollte eine Frau aus Columbia (South Carolina) ein Lottolos für ihren Vater kaufen, als sie sich dazu entschied, auch eines für sich selbst zu erwerben. Das spontane Rubbellos sorgte für neuen Reichtum.

Rubbellos kostete nur 8 Euro „Ich war sprachlos“, sagte sie laut Abc Columbia gegenüber der South Carolina Education Lottery. Eigentlich wollte sie ihrem Vater ein Glückslos mitnehmen, doch dann entschied sie sich dazu, sich selbst ein Ticket um 10 US-Dollar (circa 8 Euro) zu ergattern. Als sie das Rubbellos aufkratzte, traute sie ihren Augen kaum: Die Lottospielerin gewann 500.000 US-Dollar (431.555 Euro).