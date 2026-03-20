Eine Frau aus South Carolina staunte nicht schlecht, als sie sich vier Rubbellose kaufte und jedes einzelne ein Gewinnerticket war. Besonders überraschend: Eines der Lose knackte den Jackpot von 200.000 US-Dollar (173.247 Euro).

Gewinnerin zahlte nur 5 Dollar pro Ticket Gegenüber der South Carolina Education Lottery erklärte die Frau, dass sie pro Ticket nur fünf US-Dollar (circa 4,33 Euro) bezahlt hatte. Die ersten beiden Lose haben ihr jeweils 20 US-Dollar Gewinn eingebracht.

Das dritte Rubbellos war fünf US-Dollar wert.

Das vierte Los hatte mit 200.000 US-Dollar den Jackpot geknackt.