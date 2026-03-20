Jedes der 4 Rubbellose ein Gewinn: Frau knackt Jackpot
Eine US-Amerikanerin hat sich vier Rubbellose gekauft und mit jedem einzelnen Ticket gewonnen.
Eine Frau aus South Carolina staunte nicht schlecht, als sie sich vier Rubbellose kaufte und jedes einzelne ein Gewinnerticket war. Besonders überraschend: Eines der Lose knackte den Jackpot von 200.000 US-Dollar (173.247 Euro).
Gewinnerin zahlte nur 5 Dollar pro Ticket
Gegenüber der South Carolina Education Lottery erklärte die Frau, dass sie pro Ticket nur fünf US-Dollar (circa 4,33 Euro) bezahlt hatte.
- Die ersten beiden Lose haben ihr jeweils 20 US-Dollar Gewinn eingebracht.
- Das dritte Rubbellos war fünf US-Dollar wert.
- Das vierte Los hatte mit 200.000 US-Dollar den Jackpot geknackt.
Frau möchte Haus kaufen
Das vierfache Glück ist für die US-Amerikanerin immer noch "unbegreiflich". Das Preisgeld möchte sie für den Kauf eines Hauses verwenden.
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