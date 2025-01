Schnee-Flucht: 2 Rote Pandas aus Zoo ausgebüxt

Zwei Rote Panda-Damen haben heftigen Schneefall in der Schweiz genutzt, um aus ihrem Zoo-Gehege auszubüxen .

Die Schneelast hatte die Äste von Bäumen und Büschen geknickt und Li und Yen so das Klettern über den Zaun ermöglicht.

Nach anfänglicher Aufregung und großer Suchaktion wurden die beiden unversehrt in der Umgebung gefunden.

Ein Abenteuer, das glimpflich für die Pandas ausging

Sie seien gesund und munter und eine Untersuchung der Zwillingsschwestern Jahrgang 2021 habe ergeben, dass sie "keinerlei Verletzungen durch ihr Abenteuer erlitten haben", sagte Fabienne Grawehr, Sprecherin des Walter Zoos in Gossau rund 40 Kilometer südlich von Konstanz am Bodensee.

Es handelt sich um rote Pandas (Ailuridae), die kleiner sind als die bekannteren schwarz-weißen Pandas. Ihr Fell erinnert in der Farbe an Füchse. Sie werden bis zu sechs Kilogramm schwer. Die Art kommt in der Himalaya-Region und Gebirgen weiter östlich vor und gilt als stark gefährdet.