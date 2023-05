Rom will seinen Müll in Amsterdam entsorgen

In Rom spitzt sich die Müllkrise wieder zu. Angesichts akuter Probleme mit der Entsorgung von Unrat sucht die Gemeinde nach Strategien. Nun dürfte der Abfall in die Niederlande gebracht werden. Ab Ende Mai sollen zwei Züge wöchentlich von der Hafenstadt Civitavecchia nördlich von Rom starten, um den Müll nach Amsterdam zu bringen. Hier soll er in einer Verbrennungsanlage entsorgt werden, berichtete die römische Tageszeitung La Repubblica.

Auf diese Weise sollen 1.800 Tonnen Müll entsorgt werden. Für Roms Gemeinde entstehen damit Kosten von 1,5 Millionen Euro pro Woche. Die Stadt hat bereits Erfahrung mit Müllentsorgung außerhalb der italienischen Grenzen. 2017 waren 70.000 Tonnen Müll per Bahn in der niederösterreichischen Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr bei Zwentendorf (Bezirk Tulln) entsorgt worden. Daraus wurden Strom für 170.000 Haushalte in der Region und Fernwärme für St. Pölten erzeugt. Die Müllausfuhren von Rom Richtung Österreich wurden Ende 2017 gestoppt.

➤ Mehr dazu: Rom entsorgt seinen Hausmüll in Österreich