Schwerer Verkehrsunfall in Mittelitalien: 6 Tote, 27 Verletzte
Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen den mittelitalienischen Städten Rieti und Terni sind am Sonntagnachmittag sechs Menschen ums Leben gekommen. Ein Reisebus und ein Wohnmobil stießen nahe Colli sul Velino in der Provinz Rieti frontal zusammen. Anschließend waren auch drei weitere Autos in den Unfall verwickelt. Mindestens 27 Menschen wurden verletzt, mehrere von ihnen schwer.
Das in Richtung Terni fahrende Wohnmobil und der entgegenkommende Bus, der nach Rieti unterwegs war, kollidierten. Die Wucht des Zusammenstoßes war so stark, dass weitere Fahrzeuge die Unfallstelle nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten und in die Kollision verwickelt wurden.
Drei Schwerverletzte in Krankenhäuser der Gegend eingeliefert
Unter den Toten befinden sich nach bisherigen Angaben die beiden Fahrer sowie Insassen von Bus und Wohnmobil. Drei Schwerverletzte wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser in der Region Latium und Umbrien gebracht. Die Fahrgäste des Busses mussten evakuiert werden, einige standen nach dem Unfall unter Schock. Die Stadt Terni richtete zudem eine Einsatzzentrale des Zivilschutzes ein.
Die Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar. Die Ermittler untersuchen derzeit den genauen Unfallhergang und prüfen, ob möglicherweise ein Fahrfehler, gesundheitliche Probleme eines Fahrers oder andere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Wegen der Bergungsarbeiten und der Sicherung der Unfallstelle wurde die Straße in beide Richtungen vollständig gesperrt.
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