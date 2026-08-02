Schwerer Verkehrsunfall in Mittelitalien: 6 Tote, 27 Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen den mittelitalienischen Städten Rieti und Terni sind am Sonntagnachmittag sechs Menschen ums Leben gekommen. Ein Reisebus und ein Wohnmobil stießen nahe Colli sul Velino in der Provinz Rieti frontal zusammen. Anschließend waren auch drei weitere Autos in den Unfall verwickelt. Mindestens 27 Menschen wurden verletzt, mehrere von ihnen schwer.

Das in Richtung Terni fahrende Wohnmobil und der entgegenkommende Bus, der nach Rieti unterwegs war, kollidierten. Die Wucht des Zusammenstoßes war so stark, dass weitere Fahrzeuge die Unfallstelle nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten und in die Kollision verwickelt wurden.