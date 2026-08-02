Spektakulärer Unfall: Auto landet in der Salzach

Ein Auto ist Samstagabend zwischen Zell am See und Bruck an der Glocknerstraße in die Salzach gestürzt und versunken. Der Fahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, er konnte sich aber selbstständig aus dem Pkw befreien und ans Ufer retten, teilte die Wasserrettung Salzburg mit.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war das Fahrzeug bereits vollständig unter Wasser. Da die Gefahr bestand, dass der Wagen durch die Strömung abgetrieben wird, sicherten die Wasserrettung gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Arbeiter-Samariter-Bund den Pkw. Auch ein Einsatztaucher stieg in die Salzach ab, um zusätzlich Sicherungen und Anschlagmittel anzubringen. Mit einer Seilwinde und einem Kranfahrzeug wurde das Auto schließlich aus dem Fluss gezogen.