Riesiger Mondfisch an australischer Südküste angespült

Ein 1,80 Meter langer Riesen-Fisch ist an der Südküste Australiens angespült worden. Der Fisch - vermutlich ein Mondfisch- von der Größe eines Findlings wurde tot an einem Strand nahe der Mündung des Murray River im Bundesstaat South Australia entdeckt. In sozialen Netzwerken zirkulierte ein Bild, das zwei Menschen neben dem riesigen Tier zeigte.