Riesenrad gerät in Brand, dutzende Verletzte: "Dann herrschte Totenstille"

Beim Highfield-Festival bei Leipzig ist am Samstag ein Riesenrad in Brand geraten. Zwei Gondeln standen lichterloh in Flammen. Mehr als 30 Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Nach ersten Erkenntnissen seien alle leicht durch Rauchgas verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Nach Angaben des Einsatzleiters des Deutschen Roten Kreuzes soll es auch zwei Schwerverletzte geben.