Richter verwies stillende Mutter dem Gerichtssaal – wegen "Ablenkung"

Die Geburtshelferin Nisha Khot aus Melbourne bezeichnete den Vorfall als entsetzlich: "Wir haben uns so sehr bemüht, so viele Hindernisse für Frauen, die stillen wollen, zu überwinden, und dass so etwas in einem Gerichtssaal passiert, ist einfach nicht akzeptabel", wird Khot von SBS zitiert. "Babys sind im Parlament dieses Landes und in anderen Parlamenten gestillt worden. Ich glaube nicht, dass es einen öffentlichen Raum gibt, in dem das Stillen eines Babys inakzeptabel sein sollte."

Rechtlich ist sie Lage nicht eindeutig. Stillende Mütter sind unter dem Equal Opportunity Act in Victoria im öffentlichen Raum besonders geschützt. Gerichte werden anders als etwa Schulen, Universitäten oder Geschäfte nicht gesondert im Gesetz erwähnt. Im Gerichtssälen wiederum ist Essen, Trinken und das Tragen besonderer Kleidung wie Hüten oder Sonnenbrillen verboten. Stillen hingegen nicht.

Das Gericht wurde laut Medienberichten um eine Stellungnahme angefragt, hat sich bisher aber noch nicht zu Wort gemeldet.