Rettungsschiff nahm 114 Bootsflüchtlinge an Bord

Das Seenot-Rettungsschiff "Alan Kurdi" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye hat im zentralen Mittelmeer 114 Menschen an Bord genommen. Wie die Hilfsorganisation am Samstag mitteilte, wurde zunächst ein Schlauchboot mit 90 Menschen gesichtet und später ein überladenes Fischerboot mit 24 Menschen an Bord.

Unter den Geretteten hätten sich acht Frauen und acht Kinder befunden, vier Menschen befänden sich in medizinischer Behandlung, darunter eine schwangere Frau. "Aus Angst davor, von libyschen Milizen zurück verschleppt zu werden, hatten diese Menschen keinen Notruf abgesetzt", erklärte der Vorsitzende der Hilfsorganisation aus Regensburg, Gorden Isler.

Die Entdeckung der Bootsflüchtlinge sei "unwahrscheinliches Glück" gewesen. Weder die libyschen Behörden noch die europäischen Rettungsleitstellen hätten auf die Notfallmeldungen der "Alan Kurdi" reagiert.