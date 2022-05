Rettungsaktion für verirrten Orca in Seine begonnen

Mithilfe von Walgeräuschen versuchen Helfer einen in der Seine verirrten Orca in Richtung Meer zu leiten. Eine Gruppe unter anderem aus Wissenschaftern, Polizei und Feuerwehr startete den Einsatz am Wochenende in der Nähe der nordfranzösischen Küste, wie die zuständige Präfektur Seine-Maritime mit Sitz in Rouen mitteilte. Ob die Aktion erfolgreich sein wird, war zunächst unklar. „Das ist experimentell“, sagte die Bioakustik-Forscherin Charlotte Curé.