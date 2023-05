"Relevanter Hinweis" bei Suchaktion nach Maddie McCann gefunden?

Rätsel seit 16 Jahren

Gut 16 Jahre ist es her, dass die damals dreijährige Madeleine "Maddie" McCann im Süden Portugals verschwand. Die Eltern hatten Maddie und ihre beiden jüngeren Geschwister an jenem verhängnisvollen Tag im Appartement gelassen, als sie in einem nahe gelegenen Restaurant mit Freunden zu Abend aßen. Seitdem fehlt von Madeleine jede Spur.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen von dem heute 46 Jahre alten Christian B. entführt und ermordet wurde. Es gebe viele Hinweise, aber die Beweiskette sei nicht geschlossen, hieß es häufig von der Staatsanwaltschaft. Es gelte der Grundsatz der Unschuldsvermutung. Der deutsche Anwalt des Verdächtigen wollte die neuen Entwicklungen in Portugal nicht kommentieren. Eine Leiche wurde nie gefunden.