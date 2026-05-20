Am 15. Mai kam es im Rahmen der renommierten Royal Windsor Horse Show, bei der auch König Charles III. anwesend war, zu einem tödlichen Reitunfall. Die 24-jährige Militärreiterin Ciara Sullivan stürzte vom Pferd und erlag ihren Verletzungen. Das bestätigte das britische Verteidigungsministerium in einer Mitteilung.

Soldatin (24) stirbt nach royaler Pferdeshow Kurz nach einer Vorführung am Freitagabend stürzte die 24-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich von ihrem Pferd, verletzte sich dabei schwer und verstarb trotz sofortiger medizinischer Versorgung noch am Unfallort auf dem Gelände von Schloss Windsor. "Mit großer Trauer bestätigen wir den Tod von Lance Bombardier Ciara Sullivan, die am 15. Mai nach einem tragischen Vorfall bei der Royal Windsor Horse Show verstorben ist", erklärte das britische Verteidigungsministerium auf X (vormals Twitter).

Sullivan trat im November 2020 in die British Army ein und gehörte seit Juni 2021 der King’s Troop Royal Horse Artillery an, einer zeremoniellen Eliteeinheit der britischen Armee.

Große Anteilnahme in Großbritannien Sullivans Tod löste in Großbritannien große Anteilnahme aus. Ihr Kommandant beschrieb sie als "herausragende Soldatin und ein Vorbild für viele ihrer Kameraden". Sie habe diesen "natürlichen Mut" gehabt, der sie dazu befähigt habe, auch die anspruchsvollsten Pferde zu reiten. Der King"s Troop Royal Horse Artillery habe nicht nur eine versierte Soldatin und Reiterin verloren, "sondern auch einen Menschen, der das Regiment und die Welt allein durch seine Zugehörigkeit zu einem besseren Ort gemacht hat", so ihr Kommandant.