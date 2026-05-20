Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Spanien

Tourist (38) stürzt 120 Meter von beliebtem Aussichtspunkt – tot

Ein 38-jähriger Mann wurde tot aufgefunden, nachdem er von einem beliebten Aussichtspunkt in Spanien gefallen ist.
20.05.2026, 15:01

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Monte Urgull in Donostia-San Sebastián mit der Aussichtsplattform Baluarte del Mirador, von der ein Tourist tödlich abstürzte.

Ein britischer Tourist kam während seines Spanienurlaubs ums Leben. Der 38-Jährige ist am 15. Mai am Paseo Nuevo in Donostia-San Sebastián unterwegs gewesen, als das Unglück geschah. Der Mann stürzte von der Aussichtsplattform Baluarte del Mirador des Monte Urgull etwa 120 Meter in die Tiefe und verstarb noch am Unfallort. 

Mann stürzte von der Aussichtsplattform

Wie die spanische Zeitung El Diario Vasco berichtet, ereignete sich der Unfall gegen elf Uhr morgens. Kurz darauf entdeckte ein Passant den leblosen Briten und kontaktierte den Notruf. Die Rettungskräfte konnten am Unfallort nichts mehr für den Touristen tun. Wie es zu dem Unglück kam, soll weiterhin untersucht werden. 

Nach Selfie-Spur: Vermisster deutscher Tourist (40) tot aufgefunden

Anwohner waren ahnungslos

Arbeiter und Anwohner der Umgebung wurden über den Ausgang der Ereignisse nicht informiert. Mitarbeiter des San-Telmo-Museums beobachteten die Anwesenheit von Polizei und Rettungskräften. "Aber wir haben nichts Weiteres erfahren", kommentierten die Angestellten gegenüber der Zeitung. 

Laut Informationen des The Independent wurde die Leiche zum baskischen Institut für Rechtsmedizin gebracht, um eine Autopsie durchzuführen. Dies ist nicht das erste Mal, dass jemand an dem viel besuchten Aussichtspunkt zu Tode gestürzt ist. Bereits 2019 starb eine 65-jährige Frau unter ähnlichen Umständen am Mount Urgull.

Spanien
kurier.at, seta  | 

Kommentare