Ein britischer Tourist kam während seines Spanienurlaubs ums Leben. Der 38-Jährige ist am 15. Mai am Paseo Nuevo in Donostia-San Sebastián unterwegs gewesen, als das Unglück geschah. Der Mann stürzte von der Aussichtsplattform Baluarte del Mirador des Monte Urgull etwa 120 Meter in die Tiefe und verstarb noch am Unfallort.

Wie die spanische Zeitung El Diario Vasco berichtet, ereignete sich der Unfall gegen elf Uhr morgens. Kurz darauf entdeckte ein Passant den leblosen Briten und kontaktierte den Notruf. Die Rettungskräfte konnten am Unfallort nichts mehr für den Touristen tun. Wie es zu dem Unglück kam, soll weiterhin untersucht werden.

Anwohner waren ahnungslos

Arbeiter und Anwohner der Umgebung wurden über den Ausgang der Ereignisse nicht informiert. Mitarbeiter des San-Telmo-Museums beobachteten die Anwesenheit von Polizei und Rettungskräften. "Aber wir haben nichts Weiteres erfahren", kommentierten die Angestellten gegenüber der Zeitung.

Laut Informationen des The Independent wurde die Leiche zum baskischen Institut für Rechtsmedizin gebracht, um eine Autopsie durchzuführen. Dies ist nicht das erste Mal, dass jemand an dem viel besuchten Aussichtspunkt zu Tode gestürzt ist. Bereits 2019 starb eine 65-jährige Frau unter ähnlichen Umständen am Mount Urgull.