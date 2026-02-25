Pferd fällt auf Mädchen (†3): Tochter von Rodeo-Star nach Unfall tot

Oaklynn Rae Domer liebte es, mit ihrer Mutter Kelsie im Reitstall zu sein. Kelsie Domer ist Rodeo-Reiterin , die regelmäßig an Turnieren teilnimmt. Ihre Liebe zu den anmutigen Vierbeinern wollte sie auch mit ihrer Tochter teilen. Doch genau eines ihrer Tiere wurde der Dreijährigen zum Verhängnis. Die kleine Oaklynn ist nach einem Unfall verstorben.

"Unsere Herzen sind unfassbar zerschmettert. Die süße Oaklynn hat viel zu früh ihre Engelsflügel bekommen. Bitte betet weiter für Kelsie, Ryan, ihre Familie und alle, die diese kostbare Seele geliebt haben", schreibt Domer unter ein Video, in dem ihre Tochter im Reitstall zu sehen ist. "Wir verstehen nicht immer Gottes Plan, aber wir glauben daran, dass sie in seinen Armen gehalten wird."

Wie das Magazin Rodeo Life berichtet, soll ein Rodeo-Pferd, das im Schnitt zwischen 450 und 550 Kilogramm auf die Waage bringt, auf Kelsie und ihre Tochter gefallen sein. " Obwohl lebensrettende Anstrengungen unternommen wurden, überlebte das Kind nicht" , heißt es in einem Facebook-Posting. Weitere Details zum Unfallvorgang sind unbekannt.

Familie sammelt Spenden für Rodeo-Talente

Die Tochter der zehnfachen Weltmeisterin der Women's Professional Rodeo Association (WPRA) wird in einem Online-Nachruf als tierlieb und offen bezeichnet. "Sie reiste mit uns durch die USA zum Rodeo, trainierte mit ihren Eltern im Übungsring und liebte ihre Familie von ganzem Herzen", heißt es weiter. "Sie war sehr aufgeschlossen und brachte jeden Raum zum Strahlen, sobald sie auftauchte."

Anstelle von Blumen bittet die Familie um Spenden an die Rope Like A Girl Foundation. Die Wohltätigkeitsorganisation soll Stipendien in Oaklynns Namen für Rodeo-Athletinnen der Southwestern und der Northwestern Oklahoma State University vergeben.