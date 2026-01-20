Ein elfjähriges Mädchen hat während des Sportunterrichts an der Smestow Academy in W olverhampton, England , eine grausame Entdeckung gemacht. Auf dem Schulgelände wurde laut einer Pressemitteilung der Polizei von West Midlands am 19. Jänner ein 45-jähriger Mann tot aufgefunden.

Der Mann habe mehrere Verletzungen aufgewiesen , er wurde noch am Fundort für tot erklärt. Der Tote soll laut Polizei zuletzt um ein Uhr morgens auf der Wheatsheaf Road in Wolverhampton gesehen worden sein, ehe sein Leichnam um 7.15 Uhr gesichtet wurde. Detective Chief Inspector Phil Poole von der Mordkommission appellierte: "Wir befinden uns noch in einem frühen Stadium unserer Ermittlungen, und ich bitte die Öffentlichkeit, nicht über die Umstände zu spekulieren ."

Laut The Telegraph soll das Mädchen nach dem Fund der Leiche "völlig erschüttert" gewesen sein. "Meine Tochter rief schreiend ihre Mutter an und erzählte ihr, dass sie eine Leiche neben den Torpfosten auf dem Spielfeld gefunden hatte", sagte der Vater der Elfjährigen. "Es ist furchtbar, was sie mitansehen musste." Nach dem Vorfall wurde die Schule für die Schüler geschlossen.

Die Polizei wertet Überwachungsvideos aus der Gegend aus, und der Tod des Mannes wird derzeit als ungeklärt behandelt.