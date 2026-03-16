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Serbien stuft Kroatien als Risikoland ein und rät von Reisen ab. Kroatien wird dabei in die Warnstufe Orange, die zweithöchste von vier Risikokategorien, eingestuft. Man solle "in der Kommunikation Vorsicht walten lassen und auf persönliche Sicherheit und Eigentum achten". Öffentliche Versammlungen und Orte, an denen "mit Provokationen" zu rechnen sei, sollten gemieden werden. Als besonders risikobehaftet werden demnach organisierte Reisen eingestuft, etwa jene von Sportmannschaften, die ein besonderes Sicherheitsrisiko darstellen würden.

Kroatien sieht Reisewarnung als unbegründet Kroatiens Tourismusminister Tonči Galvina sagte, er könne die Reisewarnung nicht nachvollziehen; die Sorge des serbischen Ministeriums sei „unbegründet“. Gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Hrvatska Radiotelevizija erklärte Galvina, die Zahl der Übernachtungen serbischer Gäste sei in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich gestiegen; zudem würden rund 20.000 serbische Bürger in der kroatischen Tourismusbranche arbeiten. Er zeigte sich überzeugt, dass die Empfehlung aus Belgrad keine nennenswerten Auswirkungen haben werde. Galvina verwies zudem auf einen möglichen Zusammenhang mit der aktuellen Situation im Nahen Osten, die seiner Ansicht nach aber keinen Einfluss auf die Sicherheitslage in Kroatien habe. Kroatien gehöre zu den sichersten Ländern Europas, sagte der Minister.