Nach 17 Jahren führt Kroatien wieder die Wehrpflicht ein

Vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine führt Kroatien die seit 17 Jahren ausgesetzte Wehrpflicht wieder ein. Das Parlament in Zagreb billigte eine entsprechende Gesetzesänderung mit großer Mehrheit. Demnach sind volljährige und ärztlich für tauglich befundene Männer bis zum Alter von 29 Jahren von Jänner 2026 an - mit einigen Ausnahmen - verpflichtet, eine zweimonatige Grundausbildung zu absolvieren.

Verteidigungsminister Ivan Anusic begründete die Wiedereinführung der Wehrpflicht unter anderem mit einer Anpassung an "europäische Trends" und mit "der veränderten Sicherheitslage", ohne den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu erwähnen. Jedoch hatte sein Ressort die Bemühungen darum seit Ausbruch dieses Kriegs verstärkt. Kroatien wolle mit mehr Soldaten auch besser für "die zunehmenden Naturkatastrophen" und sonstigen Krisen gerüstet sein, hieß es aus dem Verteidigungsministerium.